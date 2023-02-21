Корсакова (Рагозина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Рагозина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Корсакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Флегонт Фёдорович

Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Фёдор Иванович

Смерть
1811
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