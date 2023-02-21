Корсакова (Рагозина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Корсакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Флегонт Фёдорович
Отец ребёнка: Корсаков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811