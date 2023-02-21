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Корсакова Анна Фёдоровна
Корсакова Анна Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
1826
Пол
Женский
Отец
Корсаков Фёдор Иванович
1770 г.р.
Мать
Корсакова (Рагозина) Прасковья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Корсаков Фёдор Иванович
Мать:
Корсакова Прасковья Ивановна
Смерть
1826
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