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Мерзликин Матвей Карпович
Мерзликин Матвей Карпович
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Место рождения
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
1857
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Мерзликин Карп Семенович
1824 г.р.
Мать
Мерзликина (Медведева) Елена Васильевна
1822 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Мерзликин Карп Семенович
Мать:
Мерзликина Елена Васильевна
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1930
Ломовое
, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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