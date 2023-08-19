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Мерзликин Матвей Карпович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1857

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мерзликин Карп Семенович

Мать: Мерзликина Елена Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1930
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область