Вотякова (Токарева) Фекла Стефанова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Вотяков Стефан Федотов
Мать: Сурнина Пелагiя Матфiева
Бракосочетание
26.01.1849
Рождение ребёнка
04.06.1850
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев
Рождение ребёнка
18.06.1851
Дочь: Агрипина Иосифова
Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев
Рождение ребёнка
16.05.1852
Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Infant | от поноса 5 мес.