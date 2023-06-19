Вотякова (Токарева) Фекла Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Токарева) Фекла Стефанова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Вотяков Стефан Федотов

Мать: Сурнина Пелагiя Матфiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Токарев Иосиф Григорьев

Рождение ребёнка
04.06.1850

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1851

Дочь: Агрипина Иосифова

Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Токарев Феодор Иосифов

Отец ребёнка: Токарев Иосиф Григорьев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Infant | от поноса 5 мес.