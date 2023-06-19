Токарев Иосиф Григорьев
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1849
Жена: Вотякова Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
04.06.1850
Дочь: Акилина Иосифова
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
18.06.1851
Дочь: Агрипина Иосифова
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова
Рождение ребёнка
16.05.1852
Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова
Рождение
1928
Отец: Токарев Григорiй Васильев
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно