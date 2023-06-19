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Токарев Иосиф Григорьев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1849

Жена: Вотякова Фекла Стефанова

Рождение ребёнка
04.06.1850

Дочь: Акилина Иосифова

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1851

Дочь: Агрипина Иосифова

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1852

Сын: Токарев Феодор Иосифов

Мать ребёнка: Вотякова Фекла Стефанова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
1928

Отец: Токарев Григорiй Васильев

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно