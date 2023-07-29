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Кудрявцов Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Кудрявцов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Кудрявцова Василиса Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 24.09.1811

Сын: Кудрявцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815

Дочь: Карпова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1820

Сын: Кудрявцов Илья Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кудрявцова Мария Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно