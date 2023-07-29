Кудрявцов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: Кудрявцов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Кудрявцова Василиса Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 24.09.1811
Сын: Кудрявцев Иван Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815
Дочь: Карпова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1820
Сын: Кудрявцов Илья Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кудрявцова Мария Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно