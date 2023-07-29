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Кудрявцева Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Кудрявцова Василиса Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович

Рождение ребёнка
Около 24.09.1811

Сын: Кудрявцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815

Дочь: Карпова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1820

Сын: Кудрявцов Илья Степанович

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кудрявцова Мария Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно