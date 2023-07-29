Кудрявцева Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Кудрявцова Василиса Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 24.09.1811
Сын: Кудрявцев Иван Степанович
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815
Дочь: Карпова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1820
Сын: Кудрявцов Илья Степанович
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кудрявцова Мария Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Петрович
Смерть
Неизвестно