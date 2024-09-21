Климова Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смерти24.07.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: (Климова) Лукерья Евсигнеевна
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: (Климова) Гликерия Евсигнеевна
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Рождение ребёнка
1819 или 1822 ст.
Сын: Климов Андрей Евсигнеевич
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Рождение ребёнка
1825 или 1833 ст.
Сын: Климов Ерофей Евсигнеевич
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Запись № 4 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#310
Рождение ребёнка
1830
Сын: Климов Матвей Евсигнеевич
Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич
Смерть
24.07.1854 ст.
ОТ УДУШЬЯ Запись № 4 C:\Users\tanya\Desktop\Древо\Вологодская\Метрическая книга 1854 год\496-1-12605-23об-24.JPG