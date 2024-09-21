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Климова Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

24.07.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Евсигней Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: (Климова) Лукерья Евсигнеевна

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: (Климова) Гликерия Евсигнеевна

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819 или 1822 ст.

Сын: Климов Андрей Евсигнеевич

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Климов Иван Евсигнеевич

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825 или 1833 ст.

Сын: Климов Ерофей Евсигнеевич

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 4 ОТ СТАРОСТИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#310
Рождение ребёнка
1830

Сын: Климов Матвей Евсигнеевич

Отец ребёнка: Климов Евсигней Григорьевич

Смерть
24.07.1854 ст.
ОТ УДУШЬЯ Запись № 4 C:\Users\tanya\Desktop\Древо\Вологодская\Метрическая книга 1854 год\496-1-12605-23об-24.JPG

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