Никаноров Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиканоров Федор

Никаноров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Эдуард Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Анатолий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Валентин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Никанорова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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