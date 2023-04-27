(van Brabant) Elisabeth 'Ysabeau'
Место рожденияLeuven, Flemish Region Belgium
Дата рожденияОколо 1213
Дата смерти23.10.1272
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1213
Отец: Van Brabant Henry
Мать: Capet Marie
Leuven, Flemish Region Belgium
Рождение ребёнка
Около 1232
Дочь: Von Kleve-Dinslaken Elisabeth
Отец ребёнка: Von Kleve Dietrich
Wessel
Бракосочетание
19.03.1233
Муж: Von Kleve Dietrich
Louvain, France
Рождение ребёнка
1235
Дочь: Von Kleve Mechteld
Отец ребёнка: Von Kleve Dietrich
Смерть
23.10.1272
Wissel, Rheinland-Pfalz Germany