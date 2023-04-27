(van Brabant) Elisabeth 'Ysabeau' — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(van Brabant) Elisabeth 'Ysabeau'

Место рождения

Leuven, Flemish Region Belgium

Дата рождения

Около 1213

Дата смерти

23.10.1272

Пол

Женский

Отец

Около 1158 г.р.

Мать

Около 1198 г.р.

Муж

Около 1210 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1213

Отец: Van Brabant Henry

Мать: Capet Marie

Leuven, Flemish Region Belgium
Рождение ребёнка
Около 1232

Дочь: Von Kleve-Dinslaken Elisabeth

Отец ребёнка: Von Kleve Dietrich

Wessel
Бракосочетание
19.03.1233

Муж: Von Kleve Dietrich

Louvain, France
Рождение ребёнка
1235

Дочь: Von Kleve Mechteld

Отец ребёнка: Von Kleve Dietrich

Смерть
23.10.1272
Wissel, Rheinland-Pfalz Germany
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