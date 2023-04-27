von Kleve Dietrich
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1210
Дата смертиОколо 1245
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1210
Отец: Van Kleef Dietrich Nust
Мать: Van Dinslaken Mathilde
Germany
Рождение ребёнка
Около 1232
Дочь: Von Kleve-Dinslaken Elisabeth
Мать ребёнка: Elisabeth &#039;Ysabeau&#039;
Wessel
Бракосочетание
19.03.1233
Louvain, France
Рождение ребёнка
1235
Дочь: Von Kleve Mechteld
Мать ребёнка: Elisabeth &#039;Ysabeau&#039;
Работа или профессия
Неизвестно
Lord of Dinslaken
Смерть
Около 1245
Wissen, Rheinland-Pfalz Deutschland