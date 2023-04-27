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von Kleve Dietrich

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1210

Дата смерти

Около 1245

Пол

Мужской

Отец

Около 1183 г.р.

Мать

1194 г.р.

Жена

Около 1213 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1210

Отец: Van Kleef Dietrich Nust

Мать: Van Dinslaken Mathilde

Germany
Рождение ребёнка
Около 1232

Дочь: Von Kleve-Dinslaken Elisabeth

Мать ребёнка: Elisabeth &amp;#039;Ysabeau&amp;#039;

Wessel
Бракосочетание
19.03.1233

Жена: Elisabeth &amp;#039;Ysabeau&amp;#039;

Louvain, France
Рождение ребёнка
1235

Дочь: Von Kleve Mechteld

Мать ребёнка: Elisabeth &amp;#039;Ysabeau&amp;#039;

Работа или профессия
Неизвестно
Lord of Dinslaken
Смерть
Около 1245
Wissen, Rheinland-Pfalz Deutschland
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