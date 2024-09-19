Шилова Пелагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Пелагея Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шилов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович

Рождение ребёнка
04.08.1923

Дочь: Горбачева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шилов Илья Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович

Смерть
1969

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