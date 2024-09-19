Шилова Пелагея Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович
Рождение ребёнка
04.08.1923
Дочь: Горбачева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шилов Илья Иванович
Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Шилов Иван Исакович
Смерть
1969