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Валов Федот Федорович

Место рождения

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

24.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1870

Отец: Валов Федор Васильевич

Мать: Валова Наталья Николаевна

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.10.1893

Жена: Валова Пелагея Короткова

Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Валов Кузьма Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1896

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Валов Прокофий Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Валов Степан Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1900

Сын: Валов Денис Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Валов Петр Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1904

Сын: Валов Георгий Федотович

Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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