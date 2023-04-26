Валов Федот Федорович
Место рожденияСело Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения24.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
24.02.1870
Отец: Валов Федор Васильевич
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.10.1893
Жена: Валова Пелагея Короткова
Рождение ребёнка
30.11.1894
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1896
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1897
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1898
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1900
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1901
Сын: Валов Петр Федотович
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1904
Мать ребёнка: Валова Пелагея Короткова
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно