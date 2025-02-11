Валова Наталья Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Валова Наталья Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Валов Федот Федорович24.02.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1870

Сын: Валов Федот Федорович

Отец ребёнка: Валов Федор Васильевич

Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

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