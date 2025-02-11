Валова Наталья Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Валов Федот Федорович24.02.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1870
Отец ребёнка: Валов Федор Васильевич
Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Монастырский Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область