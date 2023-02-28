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Валова Пелагея Короткова

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Коротков Андрей Антипович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1893

Муж: Валов Федот Федорович

Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Валов Кузьма Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1896

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1897

Сын: Валов Прокофий Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Валов Степан Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1900

Сын: Валов Денис Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Валов Петр Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1904

Сын: Валов Георгий Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Федорович

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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