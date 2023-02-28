Валова Пелагея Короткова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Коротков Андрей Антипович
Мать: ?
Бракосочетание
10.10.1893
Рождение ребёнка
30.11.1894
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1896
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1897
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1898
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1900
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1901
Сын: Валов Петр Федотович
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1904
Отец ребёнка: Валов Федот Федорович
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно