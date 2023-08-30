Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

До 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гавриил Анисимович

Мать: Елена Никитична

Смерть
Неизвестно
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