Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

До 1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1816

Муж: Гавриил Анисимович

Рождение ребёнка
21.06.1825 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Анисимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Анисимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Анисимович

Смерть
До 1847
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