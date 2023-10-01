Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиДо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1816
Муж: Гавриил Анисимович
Рождение ребёнка
21.06.1825 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Анисимович
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Анисимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Анисимович
Смерть
До 1847