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Мануйлов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905

Отец: не указан

Мать: Мануйлова Александра Константиновна

Бракосочетание
08.12.1932

Жена: Мануйлова Софья (София) Александровна

Возраст жениха - 27 лет, невесты - 37 лет. Семейное положение жениха - в браке не состоял, невесты - вдова. В какой по счету брак вступает: жених - в первый, невеста - во второй. Информации о расторж... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1952

Сын: Мануйлов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мануйлова Наталья Павловна

Бракосочетание
08.03.1953

Жена: Мануйлова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануйлова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно