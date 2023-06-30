Мануйлов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1905
Отец: не указан
Бракосочетание
08.12.1932
Возраст жениха - 27 лет, невесты - 37 лет. Семейное положение жениха - в браке не состоял, невесты - вдова. В какой по счету брак вступает: жених - в первый, невеста - во второй. Информации о расторж... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1952
Сын: Мануйлов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мануйлова Наталья Павловна
Бракосочетание
08.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мануйлова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно