Варламова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.1910

Дочь: Варламова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Варламов Иван Дмитриевич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Варламов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Дмитриевич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.09.1914

Сын: Варламов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Варламов Иван Дмитриевич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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