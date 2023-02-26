Овсянка Потап Тимофеев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Тимофей Сергеев
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1798
Жена: Федора Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.02.1801
Дочь: Агафия Потапова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1802
Дочь: Параскева Потапова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1821
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.