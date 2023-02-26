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Овсянка Потап Тимофеев

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1777

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Тимофей Сергеев

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1798

Жена: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.02.1801

Дочь: Агафия Потапова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1802

Дочь: Параскева Потапова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1821
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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