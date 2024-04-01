Чуб Павел Евдокимович
Место рожденияЕкатеринословская Губерния, Александровский Уезд
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Чуб Евдоким Онуфриевич
Мать: Чуб Марфа
Больше-Михайловский район, Днепропетровской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1925
Сын: Чуб Николай Павлович
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.1928
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чуб Иван Павлович
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Чуб) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Чуб Петр Павлович
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно