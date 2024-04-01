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Чуб Павел Евдокимович

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Место рождения

Екатеринословская Губерния, Александровский Уезд

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чуб Евдоким Онуфриевич

Мать: Чуб Марфа

Больше-Михайловский район, Днепропетровской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.1925

Сын: Чуб Николай Павлович

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
15.02.1928

Сын: Чуб Григорий Павлович

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Чуб Иван Павлович

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Чуб) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чуб Петр Павлович

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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