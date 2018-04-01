(Чуб) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти?.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Чуб Павел Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2018