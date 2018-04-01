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(Чуб) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.04.2018

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Чуб Павел Евдокимович

Мать: Чуб (Коваль) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2018

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