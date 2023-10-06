Качинский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 21.12.1890
Дата смерти18.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 21.12.1890
Отец: Качинский Иван
Мать: Качинская Мария
Рождение ребёнка
27.07.1929
Сын: Качинский Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Качинская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1931
Дочь: Котельникова Римма Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1938
Дочь: Андреева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1944
Дочь: Немоляева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Качинская Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
18.12.1975