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Качинский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 21.12.1890

Дата смерти

18.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 21.12.1890

Отец: Качинский Иван

Мать: Качинская Мария

Рождение ребёнка
27.07.1929

Сын: Качинский Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Качинская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1931

Дочь: Котельникова Римма Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1938

Дочь: Андреева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1944

Дочь: Немоляева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Качинская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
18.12.1975
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