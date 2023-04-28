Чудновъ Леонтій
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чудновъ Даніилъ
Мать: Чуднова Надежда
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Трофимова Прасковья
Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1868
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1876
Сын: Чудновъ Петръ
Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
?.09.1882
Сын: Чудновъ Корнилій
Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуднова Татьяна Иванова