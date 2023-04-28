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Чудновъ Леонтій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чудновъ Даніилъ

Мать: Чуднова Надежда

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Трофимова Прасковья

Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1868

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1876

Сын: Чудновъ Петръ

Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1882

Сын: Чудновъ Корнилій

Мать ребёнка: Чуднова Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Татьяна Иванова

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