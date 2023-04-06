Чуднова (Шаранова) Надежда
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шарановъ Николай
Мать: Шаранова Федора
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чудновъ Егоръ
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Филиппова Матрена
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулинина Авдотья
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чудновъ Иванъ
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гусева Елизавета
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чудновъ Леонтій
Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудновъ Даніилъ