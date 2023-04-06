Чуднова (Шаранова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуднова (Шаранова) Надежда

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шарановъ Николай

Мать: Шаранова Федора

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чудновъ Егоръ

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Филиппова Матрена

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулинина Авдотья

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чудновъ Иванъ

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гусева Елизавета

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чудновъ Леонтій

Отец ребёнка: Чудновъ Даніилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновъ Даніилъ

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