Бостельман (Степанова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостельман (Степанова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1798 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бостельман Иван Иванович

Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бостельман Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно