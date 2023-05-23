Бостельман Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостельман Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1798 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бостельман Иван Иванович

Мать ребёнка: Бостельман Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бостельман Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно