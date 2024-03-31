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Ерегин Андрей Ефимович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.10.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1886 ст.

Отец: Ерегин Ефим Абрамович

Мать: Ерегина (Ерегина) Ирина Владимировна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 26 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#136
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Евдокия Федоровна

Крещение
03.10.1886 ст.
д. Теляково - Василий Ермилович Махин
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ерегин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: (Ерегина) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Федоровна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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