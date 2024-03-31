Ерегин Андрей Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.10.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1886 ст.
Запись № 26 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#136
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
03.10.1886 ст.
д. Теляково - Василий Ермилович Махин
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: (Ерегина) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно