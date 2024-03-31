Ерегина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ерегин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ерегин Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: (Ерегина) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Ерегин Андрей Ефимович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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