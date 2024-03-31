Ерегина Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ерегин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: (Ерегина) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Ерегин Андрей Ефимович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно