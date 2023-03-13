Чумакова Атрена Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Атрена Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Чумаковъ Никита

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Чумаковъ Федотъ

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Чумаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Чумаковъ Андрей

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чумаковъ Семенъ

Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаковъ Петръ

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