Чумакова Атрена Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чумаковъ Никита
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Чумаковъ Федотъ
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Чумаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Чумаковъ Андрей
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чумаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Чумаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумаковъ Петръ