Мазанко (Пелишенко) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1874
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1874
Бракосочетание
08.11.1898
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Залевская Наталья Петровна
Отец ребёнка: Мазанко Петр Данилович
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Мазанко Петр Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922
Причина смерти: голод