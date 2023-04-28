Мазанко (Пелишенко) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазанко (Пелишенко) Евдокия Даниловна

Мазанко (Пелишенко) Евдокия Даниловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.03.1874

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1874

Отец: Пелишенко Даниил Иванович

Мать: Пелишенко Мария Григорьевна

Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Мазанко Петр Данилович

Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Залевская Наталья Петровна

Отец ребёнка: Мазанко Петр Данилович

Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Мазанко Петр Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922
Причина смерти: голод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close