Мазанко Петр Данилович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Мазанко Даниил Федорович
Мать: Мазанко Ирина Павловна
Бракосочетание
08.11.1898
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Залевская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно