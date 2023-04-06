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Мазанко Петр Данилович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мазанко Даниил Федорович

Мать: Мазанко Ирина Павловна

Бракосочетание
08.11.1898

Жена: Мазанко Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Залевская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: Софья Петровна

Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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