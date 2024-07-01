Куккоев Михайло (Михаил) Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиМежду 1859 и 1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Куккоев Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1854
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куккоев Корнило (Корнил) Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева (Тимофеева) Федосья (Феодосия) Фоминична
Смерть
Между 1859 и 1868