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Куккоев Михайло (Михаил) Елисеевич

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Между 1859 и 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Куккоев Елисей

Мать: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Дмитриева (Тимофеева) Федосья (Феодосия) Фоминична

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Куккоев Корнило (Корнил) Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева (Тимофеева) Федосья (Феодосия) Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1868
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

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