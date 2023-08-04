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Антропов Апполон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антропов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Фёкла Апполовна

Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Иринья Апполоновна

Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропов Пётр Апполонович

Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна

Смерть
Неизвестно