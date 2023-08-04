Антропов Апполон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антропов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Фёкла Апполовна
Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Иринья Апполоновна
Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропов Пётр Апполонович
Мать ребёнка: Антропова Фёкла Варламовна
Смерть
Неизвестно