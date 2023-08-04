Антропов Пётр Апполонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Пётр Апполонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антропов Апполон Степанович

Мать: Антропова Фёкла Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Алина Петровна

Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Октябрина Петровна

Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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