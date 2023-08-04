Антропов Пётр Апполонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Алина Петровна
Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Октябрина Петровна
Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скачкова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно