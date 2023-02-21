Емельянова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.

Дочь: Егорова Акилина Никитична

Отец ребёнка: Емельянов Никита Иванович

Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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