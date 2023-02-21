Емельянова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1847 ст.
Дочь: Егорова Акилина Никитична
Отец ребёнка: Емельянов Никита Иванович
Прусынская Горка, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно