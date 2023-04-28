Шиндяпина (Зарапина) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
08.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.
Дочь: Мартынова Кобылина Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шиндяпина Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.
Дочь: Порошина Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович
Смерть
Около 1942
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область