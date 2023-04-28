Шиндяпина (Зарапина) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиндяпина (Зарапина) Ксения Сергеевна

Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Зарапин Сергей Потапович

Мать: Зарапина Варвара Терентьевна

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1882 ст.

Муж: Шиндяпин Гавриил Филиппович

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.

Дочь: Мартынова Кобылина Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шиндяпин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шиндяпина Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1909 ст.

Дочь: Порошина Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Шиндяпин Гавриил Филиппович

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1942
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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