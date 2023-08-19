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Жгун Федот Егорович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.03.1876 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.

Отец: Жгун Егор Корнеевич

Мать: Жгун Елена Илларионовна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Жгун Екатерина Михайловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Дочь: Кондрашова Анастасия Федотьевна

Мать ребёнка: Жгун Екатерина Михайловна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1949
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область