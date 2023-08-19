Жгун Федот Егорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1876 ст.
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876 ст.
Отец: Жгун Егор Корнеевич
Мать: Жгун Елена Илларионовна
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Дочь: Кондрашова Анастасия Федотьевна
Мать ребёнка: Жгун Екатерина Михайловна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1949
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область