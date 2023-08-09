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Жгун Елена Илларионовна

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Жгун Егор Корнеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1872 ст.

Дочь: Жгун Устиния Егоровна

Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1876 ст.

Сын: Жгун Федот Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.

Сын: Жгун Демид Егорович

Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно