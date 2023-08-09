Жгун Елена Илларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871 ст.
Муж: Жгун Егор Корнеевич
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1872 ст.
Дочь: Жгун Устиния Егоровна
Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич
Рождение ребёнка
01.03.1876 ст.
Сын: Жгун Федот Егорович
Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич
Рождение ребёнка
15.08.1878 ст.
Сын: Жгун Демид Егорович
Отец ребёнка: Жгун Егор Корнеевич
Смерть
Неизвестно