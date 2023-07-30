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Елфимов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

28.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Елфимов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Сын: Елфимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна

Рождение ребёнка
04.06.1955

Дочь: Шишина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна

Рождение ребёнка
09.09.1968

Дочь: Елфимова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна

Усть-Алексеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна

Смерть
28.02.1993