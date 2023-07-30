Елфимов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти28.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Елфимов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна
Рождение ребёнка
04.06.1955
Дочь: Шишина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна
Рождение ребёнка
09.09.1968
Дочь: Елфимова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна
Усть-Алексеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Елфимова Галина Всеволодовна
Смерть
28.02.1993