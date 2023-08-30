Ackerman (Shear) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ackerman (Shear) Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1917 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Shear Yechiel Ber Dov

Мать: Shear Sarah

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ackerman Abraham

Отец ребёнка: Ackerman Louis B

Рождение ребёнка
23.10.1918

Сын: Ackerman Jacob Solomon

Отец ребёнка: Ackerman Louis B

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ackerman Louis B

Работа или профессия
Неизвестно
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