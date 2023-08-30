Ackerman (Shear) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Shear Yechiel Ber Dov
Мать: Shear Sarah
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ackerman Abraham
Отец ребёнка: Ackerman Louis B
Рождение ребёнка
23.10.1918
Отец ребёнка: Ackerman Louis B
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ackerman Louis B
Работа или профессия
Неизвестно