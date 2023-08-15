Половкова (Савина) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Савин Михаил
Мать: Савина Ксения
Рождение ребёнка
08.08.1945
Сын: Половков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Добшинская Галина Васильевна
Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1952
Сын: Половков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.03.1956
Сын: Половков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Погорелова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич
Смерть
2007