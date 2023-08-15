Половкова (Савина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловкова (Савина) Вера Михайловна

Половкова (Савина) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Савин Михаил

Мать: Савина Ксения

Рождение ребёнка
08.08.1945

Сын: Половков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Добшинская Галина Васильевна

Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.02.1952

Сын: Половков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.03.1956

Сын: Половков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Погорелова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Половков Василий Тимофеевич

Смерть
2007