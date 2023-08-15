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Половков Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Половков Тимофей Григорьевич

Мать: Половкова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1945

Сын: Половков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Добшинская Галина Васильевна

Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1952

Сын: Половков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1956

Сын: Половков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Погорелова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна

Смерть
2001
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