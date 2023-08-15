Половков Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
08.08.1945
Сын: Половков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Добшинская Галина Васильевна
Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1952
Сын: Половков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1956
Сын: Половков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Погорелова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Половкова Вера Михайловна
Смерть
2001