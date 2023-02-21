Деркач Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркач Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Дергачев Никита Романович

Мать ребёнка: не указана

Кущино, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьма Романович

Мать ребёнка: не указана

Кущино, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Романовна

Мать ребёнка: не указана

Кущино, Алексеевский, Белгородская область
Смерть
1920
Кущино, Алексеевский, Белгородская область
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