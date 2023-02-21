Деркач Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1906
Сын: Дергачев Никита Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьма Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Романовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1920