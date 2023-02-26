Анисия Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

09.03.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1801

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1803

Сын: Евдоким Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Иванов

Смерть
09.03.1822
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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