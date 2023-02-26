Анисия Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти09.03.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1801
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Иванов
Рождение ребёнка
31.07.1803
Сын: Евдоким Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Иванов
Смерть
09.03.1822