Приползин Евгений Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приползин Евгений Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1964

Дата смерти

20.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1964

Отец: Приползин Борис Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
20.12.2017
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