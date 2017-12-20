Приползин Евгений Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1964
Дата смерти20.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1964
Отец: Приползин Борис Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.2017