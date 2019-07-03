Приползин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1935
Дата смерти03.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1964
Сын: Приползин Евгений Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
03.07.2019