Приползин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приползин Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1935

Дата смерти

03.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1964

Сын: Приползин Евгений Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
03.07.2019
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