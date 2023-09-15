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Целых Никифор Николаев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Целых Николай Миронов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1896

Жена: Целых Анна Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1898

Дочь: Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Целых Анна Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Целых Тихон Никифорович

Мать ребёнка: Целых Анна Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Целых Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Целых Анна Миронова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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