Целых Никифор Николаев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Целых Николай Миронов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Жена: Целых Анна Миронова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1898
Дочь: Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Целых Анна Миронова
Рождение ребёнка
12.08.1901
Мать ребёнка: Целых Анна Миронова
Рождение ребёнка
16.01.1904
Мать ребёнка: Целых Анна Миронова
Смерть
Неизвестно