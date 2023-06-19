Малыгина (-) Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно