Малыгина (-) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (-) Екатерина Ильинична

Малыгина (-) Екатерина Ильинична

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Малыгин Нил Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Малыгин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно