Варгановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения23.09.1816
Дата смерти15.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1816
Отец: Варгановъ Климантъ
Мать: Варганова Мавра
Бракосочетание
?.01.1836
Жена: Варганова Стефанида
Рождение ребёнка
12.07.1842
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Варганова Стефанида
Бракосочетание
16.08.1859
Жена: Подрядова Александрия
Смерть
15.07.1898
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан