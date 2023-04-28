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Варгановъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1816

Дата смерти

15.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1816

Отец: Варгановъ Климантъ

Мать: Варганова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Жена: Варганова Стефанида

Рождение ребёнка
12.07.1842

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Варганова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.08.1859

Жена: Подрядова Александрия

Смерть
15.07.1898
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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